Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Цонга: я не удивлён уровнем игры Грикспура

Цонга: я не удивлён уровнем игры Грикспура
Теннис / ATP

Французский теннисист Цо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром со счётом 7:6 (7:3), 6:1, которая позволила ему пробиться в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Вначале я играл хорошо, но он действовал не хуже. Мне нужно продолжать держать свою подачу и терпеливо ждать шанса. Я не удивлён уровнем игры Грикспура. Во втором сете я показал тот же теннис, а соперник немного сдал. Причина заключается в этом», — цитирует Цонгу официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований Цонга поспорит с россиянином Даниилом Медведевым (5).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

Цонга обыграл Грикспура и сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Роттердаме
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент