Цонга: я не удивлён уровнем игры Грикспура

Французский теннисист Цо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром со счётом 7:6 (7:3), 6:1, которая позволила ему пробиться в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Вначале я играл хорошо, но он действовал не хуже. Мне нужно продолжать держать свою подачу и терпеливо ждать шанса. Я не удивлён уровнем игры Грикспура. Во втором сете я показал тот же теннис, а соперник немного сдал. Причина заключается в этом», — цитирует Цонгу официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований Цонга поспорит с россиянином Даниилом Медведевым (5).



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.