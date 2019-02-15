Тиафо: не смог ничем ответить Джунгу, он сыграл великолепно

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал поражение от представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунги со счётом 3:6, 5:7 во втором круге турнира в Нью-Йорке (США).

«Думаю, что он сыграл великолепно. Джунг пришёл сюда за победой. Я не смог ничем ему ответить», — цитирует Тиафо пресс-служба ATP.

«Я много работал много лет. Это было нелегко. Просто радуюсь такому моменту. Постараюсь насладиться счастьем несколько часов, а затем начну готовиться к следующему матчу», — сказал Джунг.

За выход в полуфинал соревнований Джунг поспорит с американцем Сэмом Куэрри, получившим шестой номер посева.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша обыгравший Куэрри. В этом сезоне южноафриканец пропускает турнир.