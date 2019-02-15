Самсонова победила Кр. Плишкову на старте квалификации турнира в Дубае

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд квалификации турнира в Дубае. На старте отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову (5) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Людмила 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 14 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
Следующей соперницей Самсоновой будет победительницей матча Ирина Бара (Румыния) — Чжу Линь (Китай, 11).
Соревнования завершатся 24 февраля.
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.
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