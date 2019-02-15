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Петербург может выкупить все права на проведение St. Petersburg Ladies Trophy

Петербург может выкупить все права на проведение St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Генеральный директор женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев проинформировал, что Санкт-Петербург может полностью выкупить права на проведение соревнований. Текущий контракт действует ещё два года.

«У нас есть разные варианты, помимо продления контракта есть вариант с выкупом прав. Так что мы ещё рассмотрим варианты. Но то, что теннисный турнир и дальше будет проводиться в Петербурге, — это безусловно. У нас ещё два года контракта, но это не предел», — приводит слова Медведева ТАСС.

Санкт-Петербург проводит женский теннисный турнир с 2016 года. В прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан игроками и WTA лучшим турниром в своей категории.

В этом сезоне победу на соревнованиях одержала представительница Нидерландов Кики Бертенс.

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Отыгравшись со счёта 2:5 и двух подач соперницы на сет, Кики Бертенс завоевала главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy-2019.
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