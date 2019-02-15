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Монфис вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, где может сыграть с Медведевым

Монфис вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, где может сыграть с Медведевым
Теннис / ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды), в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Гаэль 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 2 098 480 Монфис поспорит либо с соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой, либо с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под пятым номером.

Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.

15 февраля 2019 года, пятница. 14:30 МСК
Роттердам. 1/4 финала
Матч окончен
Гаэль Монфис
33
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
2 : 0
Дамир Джумхур
56
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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