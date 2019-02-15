Действующий чемпион Хачанов снялся с турнира в Марселе, Рублёв прошёл в «основу»

Российский теннисист Карен Хачанов и представитель Чехии Томаш Бердых снялись с турнира в Марселе (Франция), который пройдёт с 18 по 24 февраля, сообщает пресс-служба ATP. В сетке соревнований их заменят латвиец Эрнест Гулбис и россиянин Андрей Рублёв.

Хачанов является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

Из четырёх полуфиналистов минувшего розыгрыша трое в Марселе не сыграют: Хачанов и Бердых снялись, а Пуи не был заявлен. Четвёртый полуфиналист — белорус Илья Ивашко — сыграет в квалификации.

На этой неделе Хачанов, получивший второй номер посева на турнире в Роттердаме (Нидерланды), в матче второго круга проиграл голландцу Таллону Грикспору со счётом 6:3, 3:6, 2:6.