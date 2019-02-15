Хачанов: отказался от участия на турнире в Марселе из-за проблем со здоровьем

Российский теннисист Карен Хачанов объяснил отказ от участия на турнире в Марселе (Франция), который пройдёт с 18 по 24 февраля, проблемами со здоровьем.

«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия на турнире в Марселе из-за некоторых проблем со здоровьем. Я с нетерпением ждал возможности сыграть на этом турнире, особенно после прошлогоднего успеха! Я хочу извиниться перед фанатами, которые хотели увидеть мою игру!» — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Карена Хачанова.

Хачанов является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

После снятия Хачанова в основную сетку турнира попал россиянин Андрей Рублёв.