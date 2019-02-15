Монфис: начинаю верить, что смогу вернуть свою лучшую игру

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, прокомментировал победу над Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) со счётом 6:1, 6:2.

«Это был отличный матч. Я придерживался своего плана на игру и доволен тем, как я выполнил. Я хорошо подготовился в межсезонье и понемногу начинаю верить, что смогу вернуть свою лучшую игру», — приводит слова Монфиса пресс-служба АТР.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 2 098 480 Монфис поспорит либо с соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой, либо с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под пятым номером.

Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.