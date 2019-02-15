Кудерметова и Остапенко не сумели выйти в финал турнира в Дохе в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумели выйти в финал турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. В полуфинальном матче Кудерметова и Остапенко в двух сетах уступили дуэту из Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Латиша Чань со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Кудерметова и Остапенко дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету теннисисток из Китайского Тайбэя олин эйс, 4 ошибки на подаче и 5 брейков.

Действующими чемпионками турнира в Дохе являются Остапенко и канадка Габриэла Дабровски. В прошлогоднем финале они обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес Санчес со счётом 6:3, 6:3.