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Халеп не пустила Свитолину в финал турнира в Дохе

Халеп не пустила Свитолину в финал турнира в Дохе
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал турнира в Дохе (Катар). В полуфинальном матче первая ракетка соревнований в трёх партиях обыграла четвёртую сеяную, Элину Свитолину с Украины, со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Свитолиной 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 4-3 в пользу Свитолиной, которая выиграла три предыдущих встречи.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Халеп – Свитолина в Дохе.

За титул Халеп сыграет с победительницей полуфинального матча немки Анжелики Кербер (3) и бельгийки Элисе Мертенс.

15 февраля 2019 года, пятница. 16:40 МСК
Доха. 1/2 финала
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 1
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
6 3 6
3 6 4
           
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