Халеп не пустила Свитолину в финал турнира в Дохе

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал турнира в Дохе (Катар). В полуфинальном матче первая ракетка соревнований в трёх партиях обыграла четвёртую сеяную, Элину Свитолину с Украины, со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Свитолиной 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 4-3 в пользу Свитолиной, которая выиграла три предыдущих встречи.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Халеп – Свитолина в Дохе.

За титул Халеп сыграет с победительницей полуфинального матча немки Анжелики Кербер (3) и бельгийки Элисе Мертенс.