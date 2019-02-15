Конюх хочет вернуться в топ-20 и завершить карьеру в 27 лет

21-летняя хорватская теннисистка Ана Конюх рассказала, что спустя полтора года восстановилась после травмы локтя, полученной летом 2017 года, когда она впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA. Сейчас Конюх с 548-й позиции наблюдает, как её ровесница японка Наоми Осака стала первой ракеткой мира.

«Это нелегко, особенно если вспомнить, что я тоже была в топ-20. Но в женском теннисе всё возможно. Очень мотивирует возвращение Серены. У меня ещё много времени, чтобы вернуться к прежним результатам.

Теперь изменились правила, и очки нужно набирать через турниры ITF, но меня не слишком беспокоит, сколько времени это займёт. Для меня ничего не изменилось. Я хочу, чтобы у меня была интересная жизнь и после тенниса, но не хочу стать мамой когда-нибудь. Максимум как Серена. Правда, не думаю, что вернусь после этого на корт. Надеюсь, что после всего случившегося смогу играть до 27 лет, а затем наслаждаться жизнью», — приводит слова Конюх Ubitennis.

В 2019 году в стартовом матче квалификации St. Petersburg Ladies Trophy Конюх уступила россиянке Анне Калинской со счётом 4:6, 5:7.