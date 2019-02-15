Халеп: у Свитолиной всегда непросто выиграть матч

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 3:6, 6:4 и выход в финал турнира в Дохе.

«Свитолина играла потрясающе. Очень хорошо двигалась и сильно била по мячу. Она не давала скучать. В общем, думаю, сегодня мы показали очень высокий уровень тенниса, и я действительно горжусь, что смогла выиграть матч.

Я рисковала и не боялась импровизировать, и это стало ключом к победе. Невозможно вернуться в игру, если ты физически не готова, но и действовать с умом на корте не менее важно. Сегодня я была сильнее, у Свитолиной всегда непросто выиграть матч.

Поддержка болельщиков — тоже немаловажная вещь. Получаю энергию от зрителей. Они не дают мне сдаться, помогают сконцентрироваться, так как хотят, чтобы я выиграла. Поддержка болельщиков – это здорово, это придаёт мне силы для борьбы», — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.