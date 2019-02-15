Свитолина: последние несколько розыгрышей решили исход матча в пользу Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп (1) в полуфинале турнира в Дохе со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Свитолина вернулась в игру после поражения в первом сете, но из-за ряда ошибок украинке не удалось сохранить преимущество в решающей партии.

«Это была отличная битва. В конце я, наверное, ошибалась несколько чаще на тех мячах, на которых мне не хотелось бы допускать ошибки. Тот гейм при счёте 4:1 важно было выиграть, а я не смогла. Вероятно, эти несколько розыгрышей и решили исход матча в пользу Халеп», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

Теперь 24-летняя Свитолина выступит на турнире в Дубае, где она выигрывала титул в 2017 и 2018 годах.