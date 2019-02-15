Чеккинато вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе, обыграв Карбальеса-Баэну

Итальянский теннисист Марко Чеккинато вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе. В четвертьфинальном матче третий сеяный Чеккинато в двух сетах обыграл испанца Роберто Карбальеса-Баэну со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Чеккинато трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Карбальеса-Баэны 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка.

18-я ракетка мира 26-летний Чеккинато и 25-летний Карбальес-Баэна, занимающий 119-е место в рейтинге АТР, впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Буэнос-Айресе Чеккинато сыграет с победителем матча между аргентинцем Гидо Пельей и испанцем Хауме Мунаром.