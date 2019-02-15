Шнур стал первым полуфиналистом турнира в Нью-Йорке, обыграв Лоренци

Канадский теннисист Брейден Шнур вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке. Шнур, начавший соревнования с квалификации, в четвертьфинальном матче в трёх сетах обыграл итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 2 час 39 минут. Шнур 24 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Лоренци подал 6 эйсов, допустил две ошибки на подаче и трижды упустил возможность взять подачу соперника.

23-летний Шнур и 37-летний Лоренци впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Нью-Йорке Шнур сыграет с победителем четвертьфинального матча между шестым сеяным американцем Сэмом Куэрри и Джейсоном Джунгом из Китайского Тайбэя.