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Шнур стал первым полуфиналистом турнира в Нью-Йорке, обыграв Лоренци

Шнур стал первым полуфиналистом турнира в Нью-Йорке, обыграв Лоренци
Теннис / ATP

Канадский теннисист Брейден Шнур вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке. Шнур, начавший соревнования с квалификации, в четвертьфинальном матче в трёх сетах обыграл итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 2 час 39 минут. Шнур 24 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Лоренци подал 6 эйсов, допустил две ошибки на подаче и трижды упустил возможность взять подачу соперника.

23-летний Шнур и 37-летний Лоренци впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Нью-Йорке Шнур сыграет с победителем четвертьфинального матча между шестым сеяным американцем Сэмом Куэрри и Джейсоном Джунгом из Китайского Тайбэя.

15 февраля 2019 года, пятница. 20:15 МСК
Нью-Йорк. 1/4 финала
Матч окончен
Паоло Лоренци
111
Италия
Паоло Лоренци
П. Лоренци
1 : 2
Брейден Шнур
154
Канада
Брейден Шнур
Б. Шнур
1 2 3
           
7 9 6 5 5
6 7 7 7 7
           
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