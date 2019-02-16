Нисикори отдал 5 геймов Фучовичу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Японский теннисист Кей Нисикори стал последним полуфиналистом на турнире в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче первая ракетка соревнований Нисикори в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Нисикори трижды подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Фучовича два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка.

Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Роттердаме Нисикори сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, получившим «уайлд-кард» от организаторов. Вторую полуфинальную пару составили россиянин Даниил Медведев (5) и француз Гаэль Монфис.