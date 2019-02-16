Тим и Шварцман стали полуфиналистами турнира в Буэнос-Айресе

Австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под первым номером, пробился в полуфинал, одержав волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в матче с представителем Уругвая Пабло Куэвасом. Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту.

Восьмая ракетка мира реализовал 3 брейк-пойнта из 5, а его соперник сделал 2 брейка. Кроме того, оба спортсмена выполнили по 4 эйса и допустили по 3 двойные ошибки.

В полуфинале Тим встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (4), который ранее выиграл у Альберта Рамос-Виньоласа из Испании — 6:1, 7:5.

Действующим победителем турнира в Буэнос-Айресе является Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словенца Аляжа Бедене в двух партиях со счётом 6:2, 6:4.