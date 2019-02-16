Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Леганес». 16 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим и Шварцман стали полуфиналистами турнира в Буэнос-Айресе

Тим и Шварцман стали полуфиналистами турнира в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP

Австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под первым номером, пробился в полуфинал, одержав волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в матче с представителем Уругвая Пабло Куэвасом. Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту.

Восьмая ракетка мира реализовал 3 брейк-пойнта из 5, а его соперник сделал 2 брейка. Кроме того, оба спортсмена выполнили по 4 эйса и допустили по 3 двойные ошибки.

В полуфинале Тим встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (4), который ранее выиграл у Альберта Рамос-Виньоласа из Испании — 6:1, 7:5.

Действующим победителем турнира в Буэнос-Айресе является Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словенца Аляжа Бедене в двух партиях со счётом 6:2, 6:4.

16 февраля 2019 года, суббота. 02:30 МСК
Буэнос-Айрес. 1/4 финала
Матч окончен
Доминик Тим
8
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 1
Пабло Куэвас
78
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
4 6 6
6 4 3
           
16 февраля 2019 года, суббота. 04:40 МСК
Буэнос-Айрес. 1/4 финала
Матч окончен
Диего Шварцман
19
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
2 : 0
Альберт Рамос-Виньолас
96
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
6 7  
1 5  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент