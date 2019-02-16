Тим и Шварцман стали полуфиналистами турнира в Буэнос-Айресе

Австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под первым номером, пробился в полуфинал, одержав волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в матче с представителем Уругвая Пабло Куэвасом. Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту.
Восьмая ракетка мира реализовал 3 брейк-пойнта из 5, а его соперник сделал 2 брейка. Кроме того, оба спортсмена выполнили по 4 эйса и допустили по 3 двойные ошибки.
В полуфинале Тим встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (4), который ранее выиграл у Альберта Рамос-Виньоласа из Испании — 6:1, 7:5.
Действующим победителем турнира в Буэнос-Айресе является Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словенца Аляжа Бедене в двух партиях со счётом 6:2, 6:4.
16 февраля 2019 года, суббота. 02:30 МСК
Буэнос-Айрес. 1/4 финала
Матч окончен
8
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 1
78
Пабло Куэвас
П. Куэвас
|1
|2
|3
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|4
|6
|6
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|6
|4
|3