Невероятная победа Халеп над Свитолиной — в обзоре полуфиналов турнира в Дохе

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в финал турнира в Дохе (Катар), обыграв украинку Элину Свитолину, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В другом полуфинале представительница Бельгии Элисе Мертенс нанесла поражение третьей ракетке соревнований немке Анжелике Кербер — 6:4, 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

В решающем матче титул в Дохе разыграют Халеп и Мертенс. Игра начнётся сегодня, 16 февраля, в 18:00 мск. По личным встречам румынка ведёт — 2-0.

Действующей победительницей турнира является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

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