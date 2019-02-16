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Текстовая онлайн-трансляция матча Монфис — Медведев в Роттердаме

Текстовая онлайн-трансляция матча Монфис — Медведев в Роттердаме
Теннис / ATP

Сегодня, 16 февраля, пройдёт полуфинальный матч турнира в Роттердаме (Нидерланды), в котором россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, сразится с французом Гаэлем Монфисом. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.

По личным встречам 23-летний уроженец Москвы ведёт — 1-0. Единственный раз теннисисты сыграли 9 февраля 2019 года в полуфинале турнира в Софии, и тогда Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:4.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Монфис — Медведев в Роттердаме.

Победитель матча в финале соревнований встретится либо с представителем Японии Кеем Нисикори, либо со Стэном Вавринкой из Швейцарии.

В 2018 году турнир в Роттердаме выиграл швейцарец Роджер Федерер.

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