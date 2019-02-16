Иснер: корты в Нью-Йорке очень хорошо подходят игрокам с мощной подачей

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал выход в полуфинал турнира в Нью-Йорке. Ранее он нанёс поражение Джордану Томпсону из Австралии со счётом 6:4, 6:1. Уроженец Северной Каролины выполнил 92% подач первым мячом, установив личный рекорд.

«Сегодня я уверенно начал матч и очень хорошо подавал. Местные корты подходят игрокам с мощной подачей. Это видно по составу полуфиналистов», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.

За выход в финал Иснер поборется с соотечественником Райлли Опелкой, который ранее обыграл испанца Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6:3, 6:4.



Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон. В этом году он не принимает участия в турнире.