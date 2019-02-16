Чань Хаочин и Латиша Чань выиграли турнир в Дохе в парном разряде

Теннисистки из Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Латиша Чань стали победительницами турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. В финальном матче Чань Хаочин и Латиша Чань в трёх партиях взяли верх над четвёртыми сеяными немкой Анной-Леной Грёнефельд и голландкой Деми Схурс со счётом 6:1, 3:6, 10:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Победительницы подали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из девяти. Грёнефельд и Схурс один раз подали навылет, допустили 5 ошибок на подаче и реализовали 2 брейка.

В полуфинале Чань Хаочин и Латиша Чань обыграли россиянку Веронику Кудерметову и Елену Остапенко из Латвии, которая в паре с канадкой Габриэлой Дабровски выиграла турнир в Дохе в 2018 году.