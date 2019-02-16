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Медведев не сумел выйти в финал турнира в Роттердаме, уступив Монфису

Медведев не сумел выйти в финал турнира в Роттердаме, уступив Монфису
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира в Роттердаме. В полуфинальном матче пятый сеяный Медведев в трёх сетах уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Монфиса 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 5 реализованных брейков.

Неделю назад в полуфинале турнира в Софии Медведев обыграл Монфиса со счётом 6:2, 6:4, а затем взял четвёртый титул в карьере.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведев – Монфис в Роттердаме.

За титул турнира в Роттердаме Монфис сразится с победителем полуфинального матча между швейцарцем Стэном Вавринкой (WC) и японцем Кеем Нисикори (1).

16 февраля 2019 года, суббота. 17:10 МСК
Роттердам. 1/2 финала
Матч окончен
Гаэль Монфис
33
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
2 : 1
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
4 6 6
6 3 4
           
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