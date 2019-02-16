Медведев не сумел выйти в финал турнира в Роттердаме, уступив Монфису

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира в Роттердаме. В полуфинальном матче пятый сеяный Медведев в трёх сетах уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Монфиса 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 5 реализованных брейков.

Неделю назад в полуфинале турнира в Софии Медведев обыграл Монфиса со счётом 6:2, 6:4, а затем взял четвёртый титул в карьере.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведев – Монфис в Роттердаме.

За титул турнира в Роттердаме Монфис сразится с победителем полуфинального матча между швейцарцем Стэном Вавринкой (WC) и японцем Кеем Нисикори (1).