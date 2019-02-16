Мертенс выиграла турнир в Дохе, взяв верх над Халеп в финале

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала победительницей турнира категории Premier в Дохе (Катар). В финальном матче Мертенс в трёх сетах одержала волевую победу над первой ракеткой соревнований румынкой Симоной Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 13 минут. Мертенс дважды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Халеп подала 4 эйса, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 6 брейков.

Мертенс впервые выиграла у Халеп в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-1 в пользу Халеп.

Мертенс выиграла пятый титул в карьере и первый — в 2019 году.

Призовой фонд турнира категории Premier в Дохе (Катар) составлял $ 916 131.