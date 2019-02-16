Чеккинато стал первым финалистом турнира в Буэнос-Айресе, обыграв Пелью

Итальянец Марко Чеккинато вышел в финал турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе. В полуфинальном матче третий сеяный Чеккинато в двух сетах обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Чеккинато четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Пельи два эйса, одна ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии 18-й ракетки мира Чеккинато и замыкающего топ-50 мировой классификации Пельи стал 2-0 в пользу итальянца.

За титул турнира в Буэнос Айресе Чеккинато сыграет с победителем полуфинала между первым сеяным, австрийцем Домиником Тимом, и четвёртой ракеткой соревнований, аргентинцем Диего Шварцманом.