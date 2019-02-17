Вавринка вышел в финал турнира в Роттердаме, обыграв Нисикори

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в финал турнира категории ATP 500 в Роттердаме. В полуфинальной встрече Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в трёх партиях обыграл первую ракетку соревнований, японца Кея Нисикори, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Вавринка 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Нисикори не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Вавринка в шестой раз обыграл Нисикори в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 6-4 в пользу швейцарского теннисиста.

За титул турнира категории ATP 500 в Роттердаме Вавринка сыграет с французом Гаэлем Монфисом.