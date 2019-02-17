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Шварцман вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе, обыграв Тима

Шварцман вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе, обыграв Тима
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в финал турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе. В полуфинале домашних соревнований четвёртая ракетка турнира Шварцман в трёх сетах одержал волевую победу над первым сеяным, австрийцем Домиником Тимом, со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Шварцман подал один эйс, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Тим дважды подал навылет, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 7 брейков.

Шварцман во второй раз выиграл у Тима в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-2 в пользу Тима.

За титул турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе Шварцман сыграет с третьим сеяным, итальянцем Марко Чеккинато.

16 февраля 2019 года, суббота. 21:55 МСК
Буэнос-Айрес. 1/2 финала
Матч окончен
Доминик Тим
8
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 : 2
Диего Шварцман
19
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3
           
6 4 6 5
2 6 7 7
           
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