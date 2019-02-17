Шварцман вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе, обыграв Тима

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в финал турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе. В полуфинале домашних соревнований четвёртая ракетка турнира Шварцман в трёх сетах одержал волевую победу над первым сеяным, австрийцем Домиником Тимом, со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Шварцман подал один эйс, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. Тим дважды подал навылет, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 7 брейков.

Шварцман во второй раз выиграл у Тима в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-2 в пользу Тима.

За титул турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе Шварцман сыграет с третьим сеяным, итальянцем Марко Чеккинато.