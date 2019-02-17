Монфис рассказал, что помогло ему победить Медведева в Роттердаме

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал выход в финал турнира в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинальном матче уроженец Парижа нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Было очень тяжело. Я хорошо сыграл в плане тактики, также был силён физически. Счастлив, что мне удалось справиться с трудностями.

Мой план состоял в том, чтобы заставлять его играть как можно больше мячей. В итоге это сработало. Я доволен, потому что в конце сохранил агрессивный настрой, — именно он помог одержать победу", — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

Напомним, неделю назад в полуфинале турнира в Софии Медведев обыграл Монфиса со счётом 6:2, 6:4, а затем взял четвёртый титул в карьере.