Мертенс: такая наша работа — обыгрывать соперниц из топ-10 и завоёвывать трофеи

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями от волевой победы над представительницей Румынии Симоной Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в финале турнира в Дохе (Катар).

«Довольна своей игрой на этой неделе. Сначала я действовала чуть хуже, но затем прибавляла с каждым матчем. Это и есть наша работа — обыгрывать соперниц из топ-10 и завоёвывать трофеи.

Эта победа очень важна. Конечно, полуфинал «Большого шлема» — большое достижение, однако я хотела сделать шаг вперёд и выиграть турнир.

Последовательность — один из ключевых факторов, чтобы стать лучшим игроком. Прошлый год сложился у меня хорошо, надеюсь, этот будет не хуже. Я действительно много работаю", — цитирует Мертенс официальный сайт WTA.