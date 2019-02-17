Вавринка: финал в Роттердаме будет для нас с Монфисом особенным

Швейцарец Стэн Вавринка остался доволен своей игрой в полуфинальном матче турнира в Роттердаме (Нидерланды) с японским теннисистом Кеем Нисикори. Уроженец Лозанны одержал победу со счётом 6:2, 4:6, 6:4 и в финале встретится с представителем Франции Гаэлем Монфисом.

«Это большое облегчение для меня. Мне предстоит сыграть первый финал после операции на колене. Хочу показать, что я всё ещё могу выступать на высоком уровне против лучших игроков.

Когда возвращаешься после подобной операции, нужно сохранять терпение. Думаю, сейчас у меня неплохая физическая и игровая форма. Если я сосредоточусь и буду всё делать правильно, то вернусь на высокие места.

С Гаэлем мы много тренируемся вместе. Нас можно назвать близкими друзьями. Мы уже обсуждали, что было бы неплохо друг с другом сыграть в финале. Этот матч будет для нас особенным", — цитирует Вавринку официальный сайт ATP.