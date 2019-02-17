Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Жирона». 17 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ватутин вышел в финал квалификации турнира в Марселе

Ватутин вышел в финал квалификации турнира в Марселе
Теннис / ATP

На старте квалификационного раунда турнира в Марселе (Франция) россиянин Алексей Ватутин в двух сетах нанёс поражение Рубену Бемельмансу из Бельгии со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

За выход в основную сетку соревнований 26-летний уроженец Волгограда поборется с победителем немецкого противостояния Оскар ОттеМаттиас Бахингер.

Турнир категории ATP 250 с призовым фондом € 744 010 продлится до 24 февраля. В первом круге россиянин Андрей Рублёв сыграет с французом Жо-Вильфридом Цонгой, который получил «уайлд-кард» от организаторов.

Напомним, действующим победителем соревнований в Марселе является представитель России Карен Хачанов. В этом году он не сможет защитить титул из-за проблем со здоровьем.

Действующий чемпион Хачанов снялся с турнира в Марселе, Рублёв прошёл в «основу»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент