Ватутин вышел в финал квалификации турнира в Марселе

На старте квалификационного раунда турнира в Марселе (Франция) россиянин Алексей Ватутин в двух сетах нанёс поражение Рубену Бемельмансу из Бельгии со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

За выход в основную сетку соревнований 26-летний уроженец Волгограда поборется с победителем немецкого противостояния Оскар Отте — Маттиас Бахингер.

Турнир категории ATP 250 с призовым фондом € 744 010 продлится до 24 февраля. В первом круге россиянин Андрей Рублёв сыграет с французом Жо-Вильфридом Цонгой, который получил «уайлд-кард» от организаторов.

Напомним, действующим победителем соревнований в Марселе является представитель России Карен Хачанов. В этом году он не сможет защитить титул из-за проблем со здоровьем.