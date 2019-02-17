Макарова проиграла Саснович в первом круге турнира в Дубае

Россиянка Екатерина Макарова на старте турнира в Дубае (ОАЭ) в трёх сетах уступила представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:0, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

30-летняя уроженка Москвы выполнила 6 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Её визави 9 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

За выход в третий круг Саснович поборется с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Напомним, в 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина.

Женщины. Дубай. Первый круг

Кристина Младенович (Франция) — Фатма Аль-Набхани (Оман) — 6:1, 6:1

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:2