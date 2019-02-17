Макарова проиграла Саснович в первом круге турнира в Дубае

Россиянка Екатерина Макарова на старте турнира в Дубае (ОАЭ) в трёх сетах уступила представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:0, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.
30-летняя уроженка Москвы выполнила 6 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Её визави 9 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков.
За выход в третий круг Саснович поборется с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.
Напомним, в 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина.
Женщины. Дубай. Первый круг
Кристина Младенович (Франция) — Фатма Аль-Набхани (Оман) — 6:1, 6:1
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:2
17 февраля 2019 года, воскресенье. 11:00 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Макарова
Е. Макарова
1 : 2
Александра Саснович
А. Саснович
|1
|2
|3
|
|6
|5
|4
|
|0
|7
|6
17 февраля 2019 года, воскресенье. 11:00 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 0
Фатма Аль-Набхани
Ф. Аль-Набхани
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|1