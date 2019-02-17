Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Жирона». 17 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Макарова проиграла Саснович в первом круге турнира в Дубае

Макарова проиграла Саснович в первом круге турнира в Дубае
Теннис / WTA

Россиянка Екатерина Макарова на старте турнира в Дубае (ОАЭ) в трёх сетах уступила представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:0, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

30-летняя уроженка Москвы выполнила 6 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Её визави 9 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

За выход в третий круг Саснович поборется с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Напомним, в 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина.

Женщины. Дубай. Первый круг

Кристина Младенович (Франция) — Фатма Аль-Набхани (Оман) — 6:1, 6:1

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:2

17 февраля 2019 года, воскресенье. 11:00 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Макарова
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
1 : 2
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
1 2 3
           
6 5 4
0 7 6
           
17 февраля 2019 года, воскресенье. 11:00 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 0
Фатма Аль-Набхани
Оман
Фатма Аль-Набхани
Ф. Аль-Набхани
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
17 февраля 2019 года, воскресенье. 11:00 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
2 : 0
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент