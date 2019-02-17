Касаткина в трёх сетах вырвала победу у Фрех в первом круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина в упорной борьбе прошла во второй раунд соревнований в Дубае (ОАЭ). Уроженка Тольятти, посеянная под 11-м номером, выиграла у представительницы Польши Магдалены Фрех (Q) со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

14-я ракетка мира допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Её визави дважды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Кроме того, обе теннисистки выполнили по 2 эйса.

За выход в третий круг турнира Касаткина поспорит с победительницей матча Софья Кенин (США) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

Женщины. Дубай. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 2:0 — отказ.

Виктория Кужмова (Словакия) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).