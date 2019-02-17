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Касаткина в трёх сетах вырвала победу у Фрех в первом круге турнира в Дубае

Касаткина в трёх сетах вырвала победу у Фрех в первом круге турнира в Дубае
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина в упорной борьбе прошла во второй раунд соревнований в Дубае (ОАЭ). Уроженка Тольятти, посеянная под 11-м номером, выиграла у представительницы Польши Магдалены Фрех (Q) со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

14-я ракетка мира допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Её визави дважды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Кроме того, обе теннисистки выполнили по 2 эйса.

За выход в третий круг турнира Касаткина поспорит с победительницей матча Софья Кенин (США) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

Женщины. Дубай. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 2:0 — отказ.

Виктория Кужмова (Словакия) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

17 февраля 2019 года, воскресенье. 14:20 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Магдалена Фрех
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
1 : 2
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
3 6 4
6 3 6
           
17 февраля 2019 года, воскресенье. 15:20 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
2 : 0
Rt
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 2 3
           
6 2  
3 0  
           
17 февраля 2019 года, воскресенье. 13:45 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
2 : 0
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 2 6 3  
           
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