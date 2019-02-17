Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Кьево». 17 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарди и Континен выиграли парный турнир в Роттердаме

Шарди и Континен выиграли парный турнир в Роттердаме
Теннис / ATP

Французский теннисист Жереми Шарди и представитель Финляндии Хенри Континен стали победителями турнира в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде. В финале они на двух тай-брейках обыграли голландца Жан-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Матч продлился 1 час 43 минуты. Шарди и Континен сделали 7 эйсов, реализовали 1 брейк-пойнт и допустили 3 двойные ошибки. Их соперники 6 раз подавали навылет, допустили 3 двойные ошибки и отметились 1 брейком.

Турнир в Роттердаме проходит на покрытии «хард». На пути в финале Шарди и Континен обыграли первую и четвёртую сеяные пары. Роже и Тецэу с сеяными дуэтами не встречались.

Предыдущими победителями парного турнира в Роттердаме были французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент