Шарди и Континен выиграли парный турнир в Роттердаме

Французский теннисист Жереми Шарди и представитель Финляндии Хенри Континен стали победителями турнира в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде. В финале они на двух тай-брейках обыграли голландца Жан-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).



Матч продлился 1 час 43 минуты. Шарди и Континен сделали 7 эйсов, реализовали 1 брейк-пойнт и допустили 3 двойные ошибки. Их соперники 6 раз подавали навылет, допустили 3 двойные ошибки и отметились 1 брейком.



Турнир в Роттердаме проходит на покрытии «хард». На пути в финале Шарди и Континен обыграли первую и четвёртую сеяные пары. Роже и Тецэу с сеяными дуэтами не встречались.

Предыдущими победителями парного турнира в Роттердаме были французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.