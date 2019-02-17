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Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Будапеште

Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева (1) пробилась в финальный раунд квалификационного турнира соревнований в Будапеште (Венгрия).

В трёх партиях 109-я ракетка мира добыла волевую победу над хозяйкой кортов Далмой Галфи – 4:6, 6:1, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

За выход в основную сетку турнира Вихлянцева поспорит с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) – Анна Калинская (Россия).

Действующей победительницей соревнований в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее словачки Доминики Цибулковой – 6:3, 3:6, 7:5.

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