Монфис обыграл Вавринку и выиграл турнир в Роттердаме

Французский теннисист Гаэль Монфис стал триумфатором соревнований категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). В решающем матче он оказался сильнее швейцарца Стэна Вавринки – 6:3, 1:6, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. На счету победителя поединка 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Вавринка отметился 2 подачами навылет и 3 брейками. Двойных ошибок Стэн избежал.



Этот трофей стал первым для Монфиса в 2019 году и 10-м – в карьере (8 побед на турнирах категории ATP, 2 – на соревнованиях категории «челленджер»). Сегодняшний успех позволит 32-летнему французу подняться на семь строчек в рейтинге ATP – уже завтра он расположится на 26-м месте.