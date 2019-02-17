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Монфис обыграл Вавринку и выиграл турнир в Роттердаме

Монфис обыграл Вавринку и выиграл турнир в Роттердаме
Теннис / ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис стал триумфатором соревнований категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). В решающем матче он оказался сильнее швейцарца Стэна Вавринки – 6:3, 1:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. На счету победителя поединка 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Вавринка отметился 2 подачами навылет и 3 брейками. Двойных ошибок Стэн избежал.

Этот трофей стал первым для Монфиса в 2019 году и 10-м – в карьере (8 побед на турнирах категории ATP, 2 – на соревнованиях категории «челленджер»). Сегодняшний успех позволит 32-летнему французу подняться на семь строчек в рейтинге ATP – уже завтра он расположится на 26-м месте.

17 февраля 2019 года, воскресенье. 17:30 МСК
Роттердам. Финал
Матч окончен
Стэн Вавринка
68
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 : 2
Гаэль Монфис
33
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
3 6 2
6 1 6
           
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