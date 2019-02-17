Чеккинато отдал Шварцману всего 3 гейма в финале турнира в Буэнос-Айресе

Итальянский теннисист Марко Чеккинато стал победителем турнира в Буэнос-Айресе. В финальном матче третья ракетка соревнований обыграл четвёртого сеяного, аргентинца Диего Шварцмана, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась всего 1 час 5 минут. Чеккинато четырежды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойта из 9. Шварцман не подал ни одного эйса, допустил 5 двойных ошибок и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

26-летние теннисисты, которые занимают соседние места в рейтинге АТР (18-е и 19-е), ранее ни разу не встречались друг с другом в официальных матчах.

Чеккинато выиграл третий титул в карьере и первый в 2019 году. В 2018 году он побеждал на турнирах в Умаге и Будапеште.