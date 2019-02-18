Чеккинато: доволен тем, как выиграл турнир в Буэнос-Айресе

Итальянский теннисист Марко Чеккинато прокомментировал разгромную победу над аргентинцем Диего Шварцманом в финальном матче турнира в Буэнос-Айресе со счётом 6:1, 6:2.

«Я смог провести отличный матч, не теряя концентрации. Я следовал плану на игру от начала и до конца. Первые два матча на этой неделе мне удалось выиграть с трудом, набирая очко за очком. Вчера в полуфинале я сыграл уже лучше, а сегодня был предельно сконцентрирован. Я доволен тем, как выиграл этот турнир.

Победа уже на третьем турнире, в третьем финале, делает меня счастливым. Хочется быть здоровым и выступать в течение всего года. Уверен, что продолжу показывать высокие результаты, если здоровье позволит», — приводит слова Чеккинато пресс-служба АТР.