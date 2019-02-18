43 эйса помогли Опелке одолеть Шнура в финале турнира в Нью-Йорке

Американский теннисист Райлли Опелка стал победителем турнира в Нью-Йорке (США). В финале он в трёх партиях обыграл представителя Канады Брейдена Шнура, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Райлли 43 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

Американец сумел победить с шестого матчбола. Опелка впервые выиграл турнир ATP.

Титул в парном разряде завоевали немцы Андреас Мис и Кевин Кравиц. В финале они победили мексиканца Сантьяго Гонсалеса и пакистанца Айсама-Уль-Хак Куреши со счётом 6:4, 7:5