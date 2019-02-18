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43 эйса помогли Опелке одолеть Шнура в финале турнира в Нью-Йорке

43 эйса помогли Опелке одолеть Шнура в финале турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Американский теннисист Райлли Опелка стал победителем турнира в Нью-Йорке (США). В финале он в трёх партиях обыграл представителя Канады Брейдена Шнура, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Райлли 43 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

Американец сумел победить с шестого матчбола. Опелка впервые выиграл турнир ATP.

Титул в парном разряде завоевали немцы Андреас Мис и Кевин Кравиц. В финале они победили мексиканца Сантьяго Гонсалеса и пакистанца Айсама-Уль-Хак Куреши со счётом 6:4, 7:5

18 февраля 2019 года, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Йорк. Финал
Матч окончен
Райлли Опелка
89
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
2 : 1
Брейден Шнур
154
Канада
Брейден Шнур
Б. Шнур
1 2 3
           
6 6 7 7 9
1 7 9 6 7
           
Иснер и Опелка установили рекорд ATP по количеству эйсов в трёхсетовом матче
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