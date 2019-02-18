Мертенс поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — 10-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 февраля голландка Кики Бертенс поднялась на четвёртую строчку, бельгийка Элисе Мертенс — на седьмую, украинка Элина Свитолина — на восьмую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, замкнула первую десятку.

Чемпионская гонка WTA. 18 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.

4 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 880.

5 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806.

6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735.

7 (38). Элисе Мертенс (Бельгия) — 701.

8 (13). Элина Свитолина (Украина) — 616.

9 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 596.

10 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561.

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22 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355...

24 (20). Вера Звонарёва (Россия) — 354…

27 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 350…

41 (111). Виталия Дьяченко (Россия) — 216...

46 (44). Евгения Родина (Россия) — 192…

53 (95). Анна Блинкова (Россия) — 180.

54 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…

62 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…

79 (75). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…

95 (88). Анна Калинская (Россия) — 109.

96 (89). Валерия Савиных (Россия) — 106.

Халеп стала 2-й ракеткой мира, Стивенс — 3-й, С. Уильямс вернулась в топ-10