Мертенс поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — 10-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 февраля голландка Кики Бертенс поднялась на четвёртую строчку, бельгийка Элисе Мертенс — на седьмую, украинка Элина Свитолина — на восьмую.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, замкнула первую десятку.
Чемпионская гонка WTA. 18 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.
4 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 880.
5 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806.
6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735.
7 (38). Элисе Мертенс (Бельгия) — 701.
8 (13). Элина Свитолина (Украина) — 616.
9 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 596.
10 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561.
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22 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355...
24 (20). Вера Звонарёва (Россия) — 354…
27 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 350…
41 (111). Виталия Дьяченко (Россия) — 216...
46 (44). Евгения Родина (Россия) — 192…
53 (95). Анна Блинкова (Россия) — 180.
54 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…
62 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
79 (75). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…
95 (88). Анна Калинская (Россия) — 109.
96 (89). Валерия Савиных (Россия) — 106.