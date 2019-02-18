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Умбер занял 5-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 12-й

Умбер занял 5-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 12-й
Теннис / ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 француз Уго Умбер поднялся на пятую строчку. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 12-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.

Чемпионская гонка U21. 18 февраля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 810.
2 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 385.
3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.
4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 225.
5 (10). Уго Умбер (Франция) — 163.
6 (5). Корентен Муте (Франция) — 113.
7 (6). Микаэль Имер (Швеция) — 105.
8 (7). Миомир Кецманович (Сербия) — 100.
9 (8). Алексей Попырин (Австралия) — 96.
10 (9). Джеффри Джон Вулф (США) — 88.

12 (12). Павел Котов (Россия) — 43.
25 (25). Ален Авидзба (Россия) — 15.

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