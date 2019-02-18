Умбер занял 5-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 12-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 француз Уго Умбер поднялся на пятую строчку. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 12-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 18 февраля

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 810.

2 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 385.

3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.

4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 225.

5 (10). Уго Умбер (Франция) — 163.

6 (5). Корентен Муте (Франция) — 113.

7 (6). Микаэль Имер (Швеция) — 105.

8 (7). Миомир Кецманович (Сербия) — 100.

9 (8). Алексей Попырин (Австралия) — 96.

10 (9). Джеффри Джон Вулф (США) — 88.

…

12 (12). Павел Котов (Россия) — 43.

25 (25). Ален Авидзба (Россия) — 15.