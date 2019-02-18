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Нисикори обошёл Федерера и стал 6-й ракеткой мира, Медведев — 15-й

Нисикори обошёл Федерера и стал 6-й ракеткой мира, Медведев — 15-й
Теннис / ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 18 февраля японец Кей Нисикори поднялся на шестую строчку, обойдя швейцарца Роджера Федерера.

Россиянин Даниил Медведев занял 15-ю позицию.

Рейтинг ATP. 18 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595.
6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4190.
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4100.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3225.
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880.

15 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2230...
96 (94). Евгений Донской (Россия) — 594.

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