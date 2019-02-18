Медведев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 18 февраля японец Кей Нисикори поднялся на четвёртую строчку, россиянин Даниил Медведев — на пятую, француз Гаэль Монфис — на восьмую, его соотечественник Жо-Вильфрид Цонга — на 10-ю.

В топ-10 также вошёл американец Райлли Опелка, ставший победителем турнира в Нью-Йорке.



Чемпионская гонка ATP. 18 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 810.

4 (6). Кей Нисикори (Япония) — 790.

5 (7). Даниил Медведев (Россия) — 760.

6 (4). Люка Пуи (Франция) — 720.

7 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 655.

8 (49). Гаэль Монфис (Франция) — 635.

9 (15). Райлли Опелка (США) — 527.

10 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 475.