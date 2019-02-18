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Опелка: на турнире в Нью-Йорке первая подача очень сильно выручала меня

Опелка: на турнире в Нью-Йорке первая подача очень сильно выручала меня
Теннис / ATP

Американский теннисист Райлли Опелка поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Нью-Йорке (США). В финале он в трёх партиях обыграл представителя Канады Брейдена Шнура, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7).

«Этот титул вызывает у меня особую гордость. Я был силён в психологическом плане, даже когда проигрывал первые сеты на этой неделе. Первая подача очень сильно выручала меня. Я сумел здорово сыграть в решающих моментах», — приводит слова Опелки официальный сайт тура.

«Моя мечта сбылась. Эта неделя показала, что я могу играть на крупных турнирах с соперниками топ-уровня. Жаль, что всё закончилось так. Я отдал все силы на корты и сделал всё, что мог. Но в спорте иногда так бывает», — сказал Шнур.

43 эйса помогли Опелке одолеть Шнура в финале турнира в Нью-Йорке
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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