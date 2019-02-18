Вавринка: на протяжении всего турнира я показывал отличный уровень

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал поражение от француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Роттердаме со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

«Мы отлично знаем друг друга, так как много тренировались вместе в межсезонье, а также на недавнем турнире в Софии. Это был непростой финал. Гаэль сыграл отлично. Он сделал то, что нужно, в важные моменты. У меня временами возникали трудности с работой ног, когда были нужны агрессивные действия. Это и стало решающим.

Здорово, что я сумел дойти до финала. Также я остался доволен своей игрой. Я провёл хороший матч, показывал отличный уровень на протяжении всего турнира. Нужно продолжать делать то, над чем я работаю в последние месяцы. Я упорно тружусь за пределами корта, а игровая практика придаёт уверенности", — цитирует Вавринку официальный сайт тура.