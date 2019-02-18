Халеп рассталась с тренером после недели совместной работы

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп приняла решение расстаться с бельгийским тренером Тьерри ван Клемпутом, которые ранее работал с соотечественником Давидом Гоффеном, сообщает официальный сайт WTA. Формально стороны сотрудничали только на турнире Дохе (Катар), который завершился 16 февраля.

«Мы поработали неделю и всё. Решили прекратить сотрудничество, потому что не особо сработались. Он отличный человек, очень хороший, но на корте не было „химии“. В теннисном плане мы не сочетались. Но мы останемся друзьями

Сейчас я не буду искать нового тренера. Со мной рядом моя команда, мой спарринг-партнёр. Чувствую, что сейчас мне нужна свобода. Не думаю, что без тренера я буду паниковать", — сказала Халеп.

Стало известно имя нового тренера Халеп