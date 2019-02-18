Квитова: я не чувствую свежести после изматывающего старта сезона

Чешка Петра Квитова рассказала о своём состоянии после напряжённого старта сезона. Уроженка Биловца в 2019 году дошла до финала Открытого чемпионата Австралии и выиграла турнир в Сиднее.

«Это было непростое время для меня. После Australian Open я полетела домой за паспортом с российской визой, затем отправилась в Санкт-Петербург. Я очень хотела вновь там побывать. Это отличный турнир. Я прибыла туда с друзьями, было весело.

Затем я полетела в Монако, потом — в Чехию. По разным причинам. Потренировалась несколько дней. Конечно, нелегко было тренироваться после столь изматывающего начала сезона. Физически и психологически я всё ещё не готова на сто процентов, но это теннисный мир. Мы движемся по кругу, ничего не поделаешь.

В начале года было очень много тенниса для меня, поэтому я устала. Сейчас я не чувствую свежести, если честно. Но и пустоты не ощущаю. Это просто смесь различных ощущений, эмоций. Стараюсь найти выход из этой ситуации. Теннис приносит мне радость. Когда я выхожу на корт, то наслаждаюсь игрой. Это важно», — цитирует Квитову официальный сайт тура.