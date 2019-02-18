Кудерметова и Н. Киченок проиграли на старте турнира в Дубае в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с украинкой Надеждой Киченок проиграла представительницам Великобритании Эден Сильве и Саре Бет Грей, получившим «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:1, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Кудерметова и Киченок 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и взяли 2 гейма на подаче соперниц. На счету британок ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дубае Сильва и Грей поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань, посеянными под четвёртым номером.