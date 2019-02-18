Мугуруса: у Ястремской одни из самых мощных ударов, но в этот раз я играла лучше

Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в Дубае со счётом 4:6, 6:3, 6:3.



«Я думаю, что у Ястремской одни из самых мощных ударов в туре, но считаю, что я играла лучше. Это и стало ключом к победе. Я думаю, что моя подача была лучше, я лучше контролировала свою половину корта, чем в предыдущий раз, когда я играла с ней. Это только мелкие нюансы. Но она действовала очень уверенно.



Нелегко, когда проигрываешь первый сет, это немного разочаровывает, но мне удалось забыть об этом. Это случается не каждый день, и я довольна победой в трёх сетах. Я думаю, что все такие матчи будут иметь значение в конце года», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

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