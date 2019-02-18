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Гёргес проиграла Риске в первом круге турнира в Дубае

Гёргес проиграла Риске в первом круге турнира в Дубае
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 13-м номером, не сумела пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице США Элисон Риске со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Гёргес 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований Риске поспорит с француженкой Ализе Корне.

Дубай. Женщины. Первый круг
Катержина Синякова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:3.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

18 февраля 2019 года, понедельник. 12:25 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
15
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
0 : 2
Элисон Риске
51
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
18 февраля 2019 года, понедельник. 12:35 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
44
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
2 : 0
Петра Мартич
36
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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