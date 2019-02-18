Гёргес проиграла Риске в первом круге турнира в Дубае

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 13-м номером, не сумела пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице США Элисон Риске со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Гёргес 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований Риске поспорит с француженкой Ализе Корне.

Дубай. Женщины. Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:3.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.