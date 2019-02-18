Осака прокатилась на багги по пустыне

Первая ракетка мира японка Наоми Осака в преддверии старта на турнире в Дубае (ОАЭ) прокатилась по песчаным дюнам на багги, сообщает официальный сайт тура.

Фото доступно в «твиттере» WTA.

О желании ближе познакомиться с крупнейшим городом ОАЭ 21-летняя теннисистка заявляла ранее: «Я нахожусь здесь уже в третий раз, поэтому хочу больше узнать о Дубае».



Во втором круге местного турнира двукратная победительница турниров «Большого шлема» встретится с француженкой Кристиной Младенович, которая в стартовом раунде разгромила Фатму Аль-Набхани из Омана со счётом 6:1, 6:1.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.